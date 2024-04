Grande Fratello, Garibaldi a Reggio. Le foto sul Lungomare e i commenti dei fan: “bellissima, devo visitarla”

StrettoWeb

Giuseppe Garibaldi continua ad infiammare i fan di Reggio Calabria e non solo. Anche se il Grande Fratello è ormai terminato, e anche se lui non ha vinto, venendo eliminato a un passo dalla finale, è rimasto comunque tra i concorrenti della casa più apprezzati e amati di questa edizione. Tant’è che, dopo l’ultima serata, in cui ha festeggiato insieme agli altri, è tornato nella sua terra, a Santa Cristina d’Aspromonte, accolto da una folla festante ed entusiasta.

Nel suo profilo Instagram ha promesso ai followers di stargli più vicino, postando contenuti quotidiani sulla sua vita in Calabria. E così, dopo la Pasquetta con amici e parenti, nella più classica delle scampagnate calabresi, ha fatto un salto in centro città, a Reggio Calabria, per una passeggiata sul Lungomare Italo Falcomatà. Giuseppe ha infatti pubblicato alcune immagini della Via Marina, seduto sulla ringhiera, con lo sfondo dello Stretto e della Sicilia.

Una cartina sicuramente interessante per esaltare ancor di più la sua Reggio, come già fatto dentro la casa qualche settimana fa. Anche perché a seguire il concorrente reggino, sui social, non sono soltanto suoi conterranei, ma anche fan da altre parti d’Italia. Che hanno visto le immagini e sono rimasti estasiati dalla bellezza della Via Marina e dello Stretto. E infatti tra i commenti c’è anche quello di un fan che recita: “bellissima Reggio Calabria, devo visitarla prima o poi”.

