Fenice, Ripepi: “ringrazio Trocini, il ‘mi piace’ l’ha messo davvero ed è coraggioso”

Diretta “urgente” di Massimo Ripepi, che dopo la Commissione di questa mattina è tornato a parlare ai suoi followers anche in merito a questo “cuore” di Bruno Trocini al video del Consigliere di ieri. “Avete visto che ha fatto Trocini? Ha messo ‘mi piace’ nel post della diretta di ieri sera, poi gli hanno fatto dire che gli è sfuggito”, ha detto Ripepi.

“Però – prosegue – si vede che il mister è in rotta con la società. La squadra è andata come è andata, si sapeva che saremmo andati a 20 punti dalla prima. E, anziché prendersela con se stessi, in società scaricano l’allenatore. Io ringrazio Trocini, credo che il ‘mi piace’ l’abbia messo veramente, e per questo è una persona coraggiosa“, ha concluso Ripepi.

