Reggina, la Fenice ha contattato Pino Rigoli per il dopo Trocini

StrettoWeb

La verità viene sempre a galla. E che la Fenice Amaranto abbia scaricato Bruno Trocini è ormai chiaro anche ai bambini. Lo conferma la scelta di Ballarino, che nelle scorse ore ha parlato personalmente con Pino Rigoli per proporgli di diventare il nuovo allenatore della squadra. Rigoli ha 60 anni, l’ultima esperienza in panchina è stata con l’FC Messina in serie D tre anni fa; prima aveva allenato Rende, Viterbese, Sicula Leonzio, Catania e Akragas Agrigento in serie C; altre esperienze in carriera nei Dilettanti con Agropoli, Akragas Agrigento e Modica. Nato a Raccuja, sui Nebrodi, è catanese di fatto: vive nella città etnea ed è – come Trocini – una brava persona e un valido professionista nell’orbita del calcio minore.

Insomma, un altro perfetto parafulmine per una società in enorme difficoltà: certamente Ballarino avrà prospettato anche a Rigoli mari e monti per vincere il prossimo campionato, ma probabilmente Rigoli vorrà sentire Trocini prima di accettare. Trocini che, intanto, questa mattina è stato costretto dal club a dire che il cuore su Facebook alle parole di Ripepi contro Ballarino, in realtà, gli era sfuggito per sbaglio. Qualcuno si era dispiaciuto quando Orfei, il 24 marzo, aveva lasciato la città. Ma grazie alla Fenice il Circo a Reggio continua…

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.