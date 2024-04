StrettoWeb

Dagli studi de “L’Aria che tira” su La7 arriva la smentita da parte di Angelo Bonelli riguardo a un’ipotetica candidatura con l’Alleanza Verdi – Sinistra dell’attivista Ilaria Salis, attualmente detenuta in carcere a Budapest in Ungheria. “Smentisco in maniera assoluta”, afferma il leader dei Verdi. “Vuole chiamare Fratoianni?”, gli chiede il conduttore David Parenzo.

La candidatura di Ilaria Salis alle prossime elezioni europee potrebbe essere un modo per evitare il carcere ungherese.

