Ilaria Salis si candida con l’Alleanza Verdi – Sinistra. Bonelli-Fratoianni: “d’accordo con il papà Roberto”

“Alleanza Verdi e Sinistra in accordo con Roberto Salis ha deciso di candidare sua figlia Ilaria, detenuta in Ungheria, in condizioni che violano gravemente i diritti delle persone, nelle proprie liste alle prossime elezioni europee”. Lo affermano in una nota Nicola Fratoianni ed Angelo Bonelli dell’Alleanza Verdi Sinistra. La notizia, anticipata in mattinata in un articolo del Foglio, era stata smentita in un primo momento dal leader dei Verdi Bonelli.

Insomma, sembra chiudersi anche questa candidatura per la lista di Sinistra dopo Mimmo Lucano al Sud, l’ex sindaco di Palermo Orlando in Sicilia e Sardegna e Ignazio Marino al Centro.

