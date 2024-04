Elezioni Europee, l’ultimo sondaggio: ecco il DATO della lista di Cateno De Luca

StrettoWeb

Prosegue il lavoro di Cateno De Luca per allargare il Fronte della Libertà in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno prossimi. Domani ci sarà l’ultima conferenza stampa in cui ci saranno altre ufficialità di ingressi all’interno della lista del sindaco di Taormina.

Per quanto riguarda i sondaggi, il leader di Sud chiama Nord, commenta lo studio dell’Istituto Demoscopico Noto: “i sondaggi sono indizi, però il 2% non è male considerato che ancora dobbiamo iniziare la nostra campagna elettorale”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.