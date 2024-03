Europee, il primo sondaggio del Fronte della Libertà di Cateno De Luca | DATI

“Finalmente il nostro progetto “Libertà” comincia ad apparire anche nei sondaggi. Ieri sera a Porta a Porta nel sondaggio di Ghisleri siamo riportati all’1,7% ed ancora non siamo partiti in campagna elettorale”, afferma soddisfatto Cateno De Luca. “Abbiamo tutti i margini per crescere e superare il 4%. Ogni simbolo nel nostro manifesto è portavoce di un messaggio importante, noi non nascondiamo nessuno come fanno gli altri. Dobbiamo essere inclusivi. Abbiamo altre 14 richieste di inserimento ed è chiaro che, chi ha mal di pancia o vuole condizionarci, può tranquillamente uscire dal Fronte. Il 4 aprile avremo l’ultima conferenza stampa per ufficializzare le ultime adesioni, il 5 appuntamento dal notaio ed il 6, alle ore 11, ci sarà l’apertura della nostra campagna elettorale a Roma in piazza Santi Apostoli”, rimarca De Luca.