Disabile preso a cinghiate a Corigliano-Rossano: fermati i familiari

La notizia aveva già fatto il giro dei social, con un video deplorevole che girava sul Whtasapp e che aveva suscitato grande indignazione. Sul caso si era espressa anche l’assessore ai Servizi Sociali Alessia Alboresi condannando il terribile episodio e annuncia le misure intraprese dall’Amministrazione a tutela del disabile. La vicenda ha luogo a Corigliano, dove l’uomo in stato di fragilità veniva malmenato e preso a cinghiate dai familiari.

Il video è stato segnalato alle forze dell’ordine mettendo subito in moto la macchina della giustizia: una volta acquisito, e seguendo le indicazioni della Procura di Castrovillari, i Carabinieri lo hanno analizzato per risalire ai responsabili della violenza, oltre ad utilizzarlo come evidenza indiziaria.

I 3 familiari in questione sono stati pertanto fermati e sottoposti alla misura cautelare del “divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla parte offesa”. La Procura ha anche deciso per la misura del braccialetto elettronico in modo da monitorare gli spostamenti e prevenire eventuali intrusioni ai danni della povera vittima.

Ciò che è emerso dalle indagini è terribile: il disabile in questione viveva in un ambiente di paura, abbandonato a se stesso, senza alcun sostegno economico nonostante percepisse la pensione di invalidità, percosso e malnutrito. La Procura ha quindi riconosciuto la gravità della situazione e ha sottratto la vittima da quel contesto fatto di dolore e miseria: l’uomo è stato ricollocato in una struttura adeguata dove riceve le cure e l’assistenza di cui ha bisogno e può, finalmente, vivere una vita più dignitosa.

