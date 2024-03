Violenza su disabile tra le mura di casa, scatta l’allarme a Corigliano-Rossano

StrettoWeb

Un situazione di disagio familiare che ha lasciato spazio ad una vera e propria violenza: è accaduto a Corigliano-Rossano dove un disabile è stato vittima di maltrattamenti in famiglia. Il soggetto fragile, che viveva nel centro storico coriglianese con i suoi congiunti, era soggetto a gravi violenze e all’onta di un video incriminato, circolato per qualche ora in rete, che lo ritraeva al centro della scena dei maltrattamenti.

Grazie alla segnalazione da parte di alcuni utenti alle forze deputate, il disabile è stato allontanato dall’abitazione incriminata e trasferito in una struttura protetta dove è sorvegliato ed accudito. Il video in questione, con il contributo dei carabinieri di Corigliano Rossano e i servizi sociali del Comune, è stato fermato e tolto dalla rete per proteggere la privacy del soggetto indifeso.

