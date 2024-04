Cosenza, l’amore dei tifosi nonostante le difficoltà: a Piacenza in oltre 500

StrettoWeb

L’amore dei tifosi supera come sempre ogni difficoltà. E a Cosenza, alle difficoltà, sono abituati, anche se quest’anno speravano in un altro finale. Considerando gli sforzi sul mercato, un organico più forte e un campionato in linea con le aspettative, almeno fino a un mese fa, ci poteva pure stare. E invece nell’ultimo mese e mezzo la situazione è precipitata e la squadra di Viali – subentrato a Caserta, senza però dare alcuna scossa – si ritrova in piena zona retrocessione, a pari punti con lo Spezia, oggi ai playout.

Domani lo scontro diretto in casa della Feralpisalò, in cui però la squadra non sarà sola. Al seguito di Florenzi e compagni, infatti, oltre 500 tifosi. “558 cuori rossoblù sosterranno domani i Lupi a Piacenza”, si legge sui social del club. Recepito il messaggio in conferenza del mister, che ha chiesto unione per superare il momento difficile.

