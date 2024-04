Feralpisalò-Cosenza: le precisazioni, la grinta e l’appello di Viali. Poi l’annuncio su Tutino

StrettoWeb

Ad oggi è uno scontro diretto. Ed è delicatissimo. Il Cosenza vive il momento più complicato della stagione, dopo due sconfitte di fila pesantissime, una scossa non arrivata da Viali e la zona playout lì, agganciata dallo Spezia. Alla vigilia della partita in casa della Feralpisalò ha parlato proprio l’allenatore rossoblu in conferenza stampa, e ha voluto esordire facendo delle precisazioni. “Ci tengo a sottolineare che mi ha fatto sorridere che abbia fatto notizia un martedì mattina tosto. Avrebbe dovuto far notizia se ci fossimo rivisti facendo normalmente allenamento e amen. Dopo due sconfitte del genere non deve essere un allenamento qualsiasi”, ha detto Viali in riferimento al confronto avuto tra le parti a inizio settimana, il giorno dopo la sconfitta di Brescia.

“Per fare chiarezza su tanto chiacchiericcio – ha precisato – dobbiamo capire che in queste ultime sette partite conta il bene comune: società, città e tifosi. Il primo passo lo deve fare l’allenatore e io martedì ho detto questo. Anch’io ero pronto a togliermi, ma devo essere il primo a dare l’esempio. Questa scossa ha portato a un confronto con tutte le componenti, per cui c’è stato il ritiro. Queste però sono chiacchiere, ora è il momento di trasferire tutto in campo”.

“Se non ci fosse la compattezza del gruppo non sarei qui a fare la conferenza stampa. Sono contento delle risposte della squadra date in settimana, questi ragazzi hanno sempre avuto la tuta da lavoro, anche nelle settimane precedenti, ma poi in campo si mettono il vestito della festa”.

L’avversario e le condizioni fisiche

Sull’avversario e sulle condizioni della squadra: “ho visto la Feralpisalò dal vivo, sta sempre dentro la partita, sta facendo grandi cose nell’ultimo periodo, sa lottare. La squadra ad oggi si sente in difetto, ha grande voglia di fare”. E poi l’annuncio su Tutino: “partirà dall’inizio, poi vedremo quanto ne avrà, però intanto deve partire e tirare le fila dal punto di vista della leadership”.

I convocati di Viali

Portieri

12 Lai

77 Marson

1 Micai

Difensori

5 Camporese

17 Cimino

11 D’Orazio

6 Fontanarosa

99 Frabotta

18 Gyamfi

13 Meroni

23 Venturi

Centrocampisti

14 Calò

34 Florenzi

26 Praszelik

24 Viviani

42 Voca

98 Zuccon

Attaccanti

16 Antonucci

31 Canotto

19 Crespi

10 Forte

7 Marras

30 Mazzocchi

9 Tutino

