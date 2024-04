Condizionatore smart, come risparmiare il 50% in bolletta: consigli, trucchi e una super promo  

StrettoWeb

Maggio è ormai alle porte, gli ultimi colpi di coda dell’inverno sono alle spalle e ci si avvia verso l’estate che, soprattutto a Reggio Calabria, è sinonimo di alte temperature e tanto, tanto caldo! Visti i costi delle bollette, l’estate è ormai da diversi anni anche sinonimo di spese importanti. Ammettiamolo, chi è che per cercare un po’ di refrigerio non si affida al proprio condizionatore? Impossibile farne a meno, anche se poi, a fine mese, una volta vista la cifra sulla bolletta, ci sentiamo tutti un po’ ‘colpevoli’.

E se ci fosse un modo per risparmiare senza rinunciare al fresco nella propria abitazione? Su StrettoWeb, ormai da diversi mesi, stiamo dando spazio a soluzioni green, suggerimenti e promozioni che possano migliorare la quotidianità dei cittadini, che permettano un risparmio sui costi e che diminuiscano anche l’impatto ambientale. Affidandoci agli esperti di Domotek S.r.l., azienda leader sul territorio di Reggio Calabria nell’ambito dell’energia green, proviamo a capire in che modo è possibile risparmiare utilizzando il proprio condizionatore smart.

Quanto consuma un condizionatore? Occhio agli sprechi!

Uno dei problemi principali, quando si parla di costi elevati, riguarda proprio i condizionatori stessi installati nelle case a Reggio Calabria. Molti di essi sono ormai obsoleti e caratterizzati da una bassa efficienza energetica, dunque non soltanto fanno lievitare i costi per gli utenti ma hanno anche un impatto ambientale notevole a causa dell’elevato consumo di energia e alle emissioni di gas serra.

“Negli anni, abbiamo notato che molti clienti che affrontano notevoli costi energetici sono convinti che la soluzione sia semplicemente installare impianti fotovoltaici. Tuttavia, questa soluzione, senza un’attenta valutazione delle esigenze degli utenti, a volte risulta essere un palliativo, simile a nascondere la polvere sotto il tappeto – spiegano gli esperti di Domotek Reggio Calabria– Analizzando i consumi, sempre più spesso ci rendiamo conto che la semplice sostituzione dei climatizzatori attualmente in uso (intervento che richiede costi notevolmente inferiori rispetto all’installazione di un impianto fotovoltaico, nrd) con un condizionatore smart potrebbe consentire di ridurre sensibilmente i costi in bolletta e talvolta anche evitare l’installazione stessa di un impianto fotovoltaico”.

Quanto consuma un condizionatore? Come risparmiare fino al 50% in bolletta

Per valutare il costo relativo a quanto consuma un condizionatore, è necessario considerare diversi fattori. Inizialmente, si valuta la potenza nominale dell’unità, espressa in watt, e si converte in kilowattora (kWh), che rappresenta l’unità di misura utilizzata nelle bollette elettriche. Tuttavia, il consumo energetico dipende anche da variabili come l’isolamento termico dell’edificio, la temperatura esterna e l’efficienza del condizionatore stesso.

Le unità inverter ad alta efficienza possono ridurre significativamente il consumo energetico rispetto ai climatizzatori tradizionali. “Studi hanno dimostrato che tali dispositivi possono generare risparmi energetici fino al 30-50%, contribuendo così alla riduzione delle bollette energetiche e alla sostenibilità economica delle famiglie. Gli inverter sono dispositivi che regolano automaticamente la velocità del compressore in base al carico termico richiesto, ottimizzando così il consumo energetico e riducendo gli sprechi. Questo meccanismo consente di mantenere una temperatura costante all’interno dell’ambiente, migliorando il comfort degli occupanti e riducendo contemporaneamente i costi operativi”, sottolinea Domotek.

Come risparmiare utilizzando il condizionatore: i consigli degli esperti

Vediamo qualche consiglio pratico per risparmiare: dalla scelta del condizionatore smart al suo utilizzo. “Nella scelta di un condizionatore d’aria vanno tenuti in considerazione diversi aspetti quali: la tipologia dell’unità (fissa o portatile), la sua potenza nominale, la capacità di raffreddamento o riscaldamento e la classe di efficienza energetica. – spiega Domotek – I modelli inverter, che regolano la potenza in base alle esigenze, spesso offrono un migliore rendimento energetico rispetto ai condizionatori tradizionali. Grazie alla loro capacità di regolare automaticamente la potenza in base alle esigenze, gli apparecchi inverter offrono un comfort termico costante e uniforme. Ciò si traduce in un ambiente interno più confortevole per gli occupanti, riducendo al contempo l’effetto di surriscaldamento o raffreddamento repentino”.

Per ridurre i costi, inoltre, serve anche un po’ di attenzione da parte dell’utente. Un posizionamento ottimale dell’unità ne può massimizzare l’efficienza, la programmazione delle temperature interne è fondamentale per mantenere un equilibrio tra comfort e consumo energetico, la manutenzione regolare consente un corretto funzionamento dell’apparecchio. L’utilizzo di funzionalità avanzate come l’impostazione eco e l’automazione può ulteriormente ottimizzare l’efficienza energetica del sistema. Il minore consumo energetico degli apparecchi inverter, inoltre, permette di ridurre le emissioni di gas serra e l’impatto ambientale, aspetto da non sottovalutare vista la forte preoccupazione per i cambiamenti climatici. In questo modo, anche il semplice cittadino può fare la sua parte e dare una mano all’ambiente.

Come funziona un condizionatore smart? Un must per la domotica

Efficiente, più silenzioso, meno energivoro. Il condizionatore smart è ormai un must per la domotica che sempre più utenti scelgono di avere nelle proprie abitazioni. Vediamo come funziona un condizionatore smart e alcuni dei vantaggi dei nuovi modelli:

Controllo Remoto : grazie alla connettività Wi-Fi e alle app dedicate, è possibile controllare il condizionatore da qualsiasi luogo tramite smartphone o tablet. Questo significa poter accendere o spegnere il condizionatore, regolare la temperatura e impostare programmi di funzionamento anche quando non sei a casa

: grazie alla connettività Wi-Fi e alle app dedicate, è possibile controllare il condizionatore da qualsiasi luogo tramite smartphone o tablet. Questo significa poter accendere o spegnere il condizionatore, regolare la temperatura e impostare programmi di funzionamento anche quando non sei a casa Integrazione con Assistenti Virtuali : i condizionatori smart possono essere integrati con assistenti virtuali come Amazon Alexa, Google Assistant o Apple HomeKit. Ciò consente il controllo vocale del condizionatore, rendendo l’esperienza ancora più intuitiva e conveniente

: i condizionatori smart possono essere integrati con assistenti virtuali come Amazon Alexa, Google Assistant o Apple HomeKit. Ciò consente il controllo vocale del condizionatore, rendendo l’esperienza ancora più intuitiva e conveniente Programmazione Intelligente : la funzionalità di programmazione avanzata consente di impostare orari specifici per l’accensione e lo spegnimento del condizionatore in base alle proprie preferenze. È possibile anche creare programmi personalizzati per diverse ore del giorno o della settimana, ottimizzando così il comfort e risparmiando energia

: la funzionalità di programmazione avanzata consente di impostare orari specifici per l’accensione e lo spegnimento del condizionatore in base alle proprie preferenze. È possibile anche creare programmi personalizzati per diverse ore del giorno o della settimana, ottimizzando così il comfort e risparmiando energia Sensori di Ambiente : alcuni modelli di condizionatori smart sono dotati di sensori di temperatura e umidità integrati. Tali sensori monitorano costantemente le condizioni dell’ambiente e regolano automaticamente il funzionamento del condizionatore per mantenere una temperatura e un livello di umidità ottimali

: alcuni modelli di condizionatori smart sono dotati di sensori di temperatura e umidità integrati. Tali sensori monitorano costantemente le condizioni dell’ambiente e regolano automaticamente il funzionamento del condizionatore per mantenere una temperatura e un livello di umidità ottimali Analisi dei Dati e Ottimizzazione : alcuni condizionatori smart sono in grado di analizzare i dati di utilizzo nel tempo e fornire suggerimenti per ottimizzare le impostazioni e ridurre i consumi energetici. Questa funzionalità intelligente può aiutare a ridurre i costi operativi a lungo termine

: alcuni condizionatori smart sono in grado di analizzare i dati di utilizzo nel tempo e fornire suggerimenti per ottimizzare le impostazioni e ridurre i consumi energetici. Questa funzionalità intelligente può aiutare a ridurre i costi operativi a lungo termine Compatibilità con Smart Home: i condizionatori smart si integrano facilmente con altri dispositivi e sistemi domotici presenti nella propria abitazione, come termostati intelligenti, sensori di movimento e sistemi di automazione domestica. Ciò consente di creare un ecosistema domestico interconnesso e altamente efficiente

La promozione di Domotek sui condizionatori a Reggio Calabria

Elencati i benefici, la convenienza dovrebbe essere ormai palese. Veniamo alla domanda più gettonata: quanto costa installare un condizionatore a Reggio Calabria? Il governo italiano ha stanziato un incentivo, il “conto termico”, che permette di ricevere un rimborso a fondo perduto in caso di sostituzione di un climatizzatore con uno di nuova generazione. Per ottenere tale incentivo è necessario affidarsi a una società certificata ESCo (Energy Service Company) che certifichi l’effettiva sostituzione del climatizzatore esistente e l’installazione di uno nuovo che rispetti gli standard di massima efficienza energetica.

Domotek S.r.l., azienda certifica ESCo, è in grando di mettere in condizione il cliente di sfruttare questo incentivo e inoltre applicare direttamente al cliente uno sconto in fattura corrispondente all’incentivo a fondo perduto spettante. Grazie a questa iniziativa è possibile sostituire un climatizzare 9.000 btu con uno di nuova generazione classe energetica A+++ a 499.00 euro iva e installazione inclusa!

Per avere maggiori informazioni basta contattare Domotek S.r.l:

telefonando al numero 09651892268

inviando un’e-mail a info@domoteksrl.it

recandosi presso la sede di Domotek S.r.l situata in via Ravagnese, n° 156, a Reggio Calabria o quella in via prof. V. Ricci, n° 210, a Taurianova (Reggio Calabria)

