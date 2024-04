Catania-Messina senza tifosi ospiti: niente vendita ai supporters peloritani

StrettoWeb

“In vista della gara Catania-Messina, in programma domenica 14 aprile alle ore 20.45 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per la trentaseiesima giornata del girone C del campionato Serie C NOW 2023/24, il Prefetto della Provincia di Catania ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi limitatamente ai residenti nella provincia di Messina per qualsiasi settore dell’impianto sportivo e la chiusura del settore ospiti“.

E’ quanto si legge in una nota sul sito ufficiale del Catania. E’ stata vietata la vendita dei biglietti ai tifosi peloritani, che non saranno presenti al Massimino. Sarà uno stadio col settore ospiti chiuso, con soli sostenitori di casa.

