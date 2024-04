Catania-Messina, cresce l’attesa per il derby: ecco la prevendita, tutte le INFO

StrettoWeb

Un derby sentitissimo, ancora più teso perché coincide con la terzultima di campionato e perché coinvolge due squadre in lotta tra il dramma e la speranza. Catania-Messina è il posticipo domenicale di lusso della 36ª giornata del girone C di Serie C. Entrambe in lotta per evitare il playout, la squadra peloritana è però più tranquilla e strizza l’occhio ai playoff. Spareggi promozione che gli etnei avrebbero già diritto a disputare se solo non si complicassero la vita in zona playout.

E’ praticamente tutto pronto per la prevendita, che avrà inizio alle ore 16. I biglietti saranno disponibili fino al fischio d’inizio online su TicketOne.it (https://sport.ticketone.it/catalog/event-detail/it/49777/90600782/catania-vs-messina-serie-c) ed in tutte le rivendite autorizzate.

I prezzi dei biglietti

Curve € 14

Tribuna B € 25

Tribuna A € 35

Tribuna Elite € 60

Settore Ospiti – Vendita non avviata in attesa di determinazioni delle Autorità competenti.

Biglietti gratuiti per i diversamente abili: Le richieste dovranno essere inoltrate via mail all’indirizzo biglietteria@cataniafc.it entro le ore 20.45 di giovedì 11 aprile.

⁠I biglietti per i diversamente abili saranno rilasciati esclusivamente allegando alla mail il certificato originale di invalidità (invalidità 100% con accompagnatore), la fotocopia del certificato di invalidità, le fotocopie dei documenti d’identità del disabile e dell’accompagnatore. Si ricorda inoltre che i tagliandi per gli accompagnatori saranno concessi solo ed esclusivamente se la necessità della presenza di questi ultimi è specificata nel certificato di invalidità.

