Bandecchi e la passeggiata a Reggio Calabria: “è stato bellissimo, gente gradevole e piacevole”

Weekend calabrese per Stefano Bandecchi, tra Reggio Calabria e Provincia ma anche a Vibo e Tropea. Nel pomeriggio di ieri, dopo aver inaugurato la segreteria politica di Massimo Ripepi, il Sindaco di Terni ha passeggiato tra le vie del centro, incontrando i cittadini reggini sul Corso Garibaldi.

L’ha definita “un’esperienza veramente interessante, una cosa divertente. Ho visto cose belle e piacevoli, molta gente bella e piacevole, uomini e donne. Ho visto persone gradevoli, tutte molto educate, e questo mi piace. Tutte persone alle quali ho chiesto di poterle salutare, hanno acconsentito, con un sorriso e un saluto. E’ bellissimo, non capita in tutti i posti d’Italia e del mondo. Ringrazio Reggio Calabria”. Così Bandecchi in auto ha risposto a una domanda dell’imprenditore reggino Salvatore Maio, il quale gli ha chiesto come ha vissuto questa esperienza.

