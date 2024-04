Da un reggino l’idea geniale, approvata da Bandecchi, che porterà oltre 100 posti di lavoro

StrettoWeb

Un’idea ritenuta geniale, partita da un reggino e finanziata da Stefano Bandecchi, in questi giorni in Calabria per la campagna elettorale alle elezioni europee con il suo partito Alternativa Popolare. Stiamo parlando di RevolutiON, “generatori d’opportunità”, la mossa del giovane imprenditore di Reggio Calabria Salvatore Maio, accompagnato da Jo Scuncia. I due facevano parte della cordata di reggini che avrebbe affiancato il Sindaco di Terni in estate per far ripartire il calcio in città. Questa intuizione porterà oltre 100 posti di lavoro nei prossimi mesi.

Cosa è RevolutiON

RevolutiON è una piattaforma, una business community che rivoluzionerà il mondo dell’interazione tra gli imprenditori apportando agli stessi dei benefici tangibili che solo l’economia circolare può creare. Non solo btb ma anche btc, la Business community si propone infatti di far interagire in modo intelligente e costruttivo gli imprenditori con la richiesta di lavoro dei giovani italiani che potranno trovare nella piattaforma un vero e proprio canale di placement professionale.

Il manager Ivan Rizzuto spiega più nel dettaglio di cosa si tratta: “l’accesso alla piattaforma sarà totalmente gratuito ed aperto non solo alle PMGI Italiane ma anche a start-upper o a persone che hanno idee di business da poter proporre e sviluppare e magari sognano di diventare veri imprenditori. L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di creare opportunità di business, crescita economica, potenziamento dell’ immagine sociale e sviluppo formativo dell’imprenditore e del suo personale”.

Bandecchi: “a Reggio Calabria imprenditori che sarebbero miliardari altrove”

L’idea è stata ritenuta geniale da Bandecchi, che la proporrà a livello nazionale. L’obiettivo principale, infatti, sarebbe quello di creare opportunità di business, crescita economica e potenziamento dell’immagine sociale e sviluppo formativo dell’imprenditoria. “E’ un’idea che nasce da imprenditori locali, che a volte hanno delle genialità. Se molti imprenditori locali giovani, anziché vivere in Calabria, vivessero in Piemonte o Lombardia, farebbero miliardi. Hanno avuto un’idea, che forse dovrebbe fare lo Stato, geniale ma anche banale e semplice. Unirà le imprese e farà parlare imprese e imprenditori, creando un social network di importanza diverse che sostituirà forse Confcommercio. Ho visto una piattaforma bellissima e vorrei che fosse anche a livello europeo. I ragazzi mi hanno presentato un progetto che negli Stati Uniti varrebbe miliardi. Nel giro di due mesi sarà attivo, io sarò portatore. La piattaforma creerà lavori”, ha detto Bandecchi questa mattina ai mercati di Botteghelle.

