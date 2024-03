Sant’Agata, ecco la manifestazione d’interesse: requisiti, scadenze e info utili | PDF

StrettoWeb

Con l’avviso numero 110 del 18/03/2024, la Città Metropolitana di Reggio Calabria ha pubblicato la manifestazione d’interesse relativa al Centro Sportivo Sant’Agata. Dopo il bando semestrale vinto dall’unica partecipante – la Fenice Amaranto – ecco l’ufficialità con i documenti per la manifestazione. Si tratta di 10 punti fondamentali in cui sono inseriti requisiti, scadenze e info utili. A inizio documento l’ente stima un valore complessivo del centro “pari a €. 4.200.000,00 determinato come da ultima perizia di stima effettuata da CTU nella sua relazione del 1.06.2017 ed il cui canone di concessione è stato stimato in €.120.289 annue”.

“Lo scopo – si legge – è di ottenere la rigenerazione, lo sviluppo, il potenziamento dell’impianto sportivo in oggetto in favore della collettività, attraverso la realizzazione di opere in grado di favorire l’incremento della pratica sportiva dello sport ed in particolare del calcio, fortemente avvertita nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, oltre ad assicurarne la funzionalità nel tempo dell’impianto sportivo con interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria dei campi, degli immobili in uso e dei relativi impianti connessi agli stessi, tali da garantire la piena funzionalità della struttura per tutto il periodo di tempo corrispondente alla durata della gestione, senza oneri a carico della Città Metropolitana. Gli interventi a carico dei soggetti promotori dovranno essere dettagliati nelle alternative progettuali, unitamente al piano economico finanziario che individui, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto costi benefici per la collettività”.

I 10 punti

Questi i 10 articoli:

Oggetto della procedura Descrizione dell’impianto sportivo Requisiti di partecipazione Chiarimenti Termine e modalità di presentazione dell’istanza di partecipazione Contenuti della proposta da inserire nel plico Linee di indirizzo sui contenuti minimi delle alternative progettuali Istruttoria e valutazione delle proposte progettuali Altre informazioni sulla eventuale gestione dell’impianto sportivo Informazioni finali

Chi può partecipare

Le Società ed associazioni sportive dilettantistiche, affiliate alle federazioni sportive nazionali;

Le Federazioni Sportive Nazionali,

le Discipline Sportive Associate

Gli Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI,

i Consorzi ed Associazioni tra i predetti soggetti, anche associati con operatori economici.

I partecipanti potranno ottenere chiarimenti entro e non oltre il giorno 18/04/2024.

Termini, modalità e scadenze

“Per partecipare alla procedura i soggetti interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 17:00 del giorno 20/05/2024 (oltre tale termine non sarà considerata valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente) protocollata presso il protocollo generale dell’Ente esclusivamente un plico in forma cartacea che dovrà essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del soggetto concorrente, all’esterno del quale dovrà essere riportata la scritta – NON APRIRE – e recante la dicitura: “manifestazione di interesse per la presentazione di proposte ai sensi dell’art. 4 del D.L.vo n. 38/2021 relative alla valorizzazione del Centro sportivo Sant’Agata”, indirizzato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore 6 Istruzione e Sport”.

Qui di seguito ecco la manifestazione d’interesse integrale con tutti i relativi documenti e atti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.