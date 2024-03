“Io contro la mafia mentre Renzi fa accordi con Cuffaro”, l’ex premier querela Cateno De Luca

StrettoWeb

Cateno De Luca ha annunciato, questa mattina alla Camera dei Deputati, nuove adesioni al progetto “Libertà” in vista delle Europee: Sergio De Caprio, conosciuto da tutti come il Capitano Ultimo, ufficiale dei carabinieri che arrestò il boss mafioso Totò Riina e Sergio Pirozzi, ex sindaco di Amatrice, con “Civici in movimento”. Ci sono anche Vito Comencini con “Popolo veneto” e di Davide Bionaz del Rassemblement Valdotan.

De Luca va giù duro contro Renzi

“Noi siamo contro le mafie e i mafiosi, a differenza magari di Matteo Renzi che sta facendo di tutto per chiudere l’accordo con Totò Cuffaro. Noi che viviamo nella nostra terra sappiamo cos’è la mafia, è ovvio che vogliamo lanciare un messaggio chiaro e forte: Capitano Ultimo per noi è il simbolo di questo messaggio, è con noi e vogliamo quindi allontanare già in partenza anche quelli che possono essere tentativi di mele avvelenate che nel frattempo magari qualcuno potrà pensare di lanciarci”, ha sottolineato Cateno De Luca.

La nota di Italia Viva

“Il senatore Matteo Renzi ha dato mandato ai propri legali per agire in sede giudiziaria contro il sindaco di Taormina Cateno De Luca, per le parole gravemente diffamatorie pronunciate questa mattina durante una conferenza stampa presso la Camera dei Deputati”. Così in una nota l’ufficio stampa di Italia Viva.

