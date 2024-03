Reggina, finalmente una vittoria senza affanni per la Fenice: 3-0 al Ragusa

StrettoWeb

Finalmente una vittoria senza sofferenze. Finalmente i gol degli attaccanti. Finalmente una prestazione non imbarazzante. La Fenice Amaranto questo pomeriggio può sorridere, dopo mesi di delusioni e brutte partite. Battuto il Ragusa per 3-0 davanti ai pochi intimi del Granillo. Come scriviamo da settimane, non vanno più neanche gli abbonati. Circa metà dei 3 mila sottoscrittori di questa estate. Curva Sud vuota, idem la Tribuna Coperta: saranno un 1.500 circa i presenti. Una situazione già fortemente compromessa, nella classifica, nelle prestazioni e nei risultati, a cui aggiungere la gara di domenica che non ha di certo aiutato.

Ma oggi Barillà e compagni possono esultare. Pochi fronzoli, gara mai in discussione, ottimo approccio. Certo, la classifica ormai è compromessa, però oggi i tifosi non sono usciti dal campo delusi, come accaduto invece sempre – praticamente – nelle ultime settimane. Una Fenice senza dubbio più viva e pimpante, rispetto alle settimane precedenti. Quantomeno la reazione, dopo la settimana complessa, ha provocato un moto d’orgoglio alla squadra, fortemente criticata anche dalla stessa proprietà.

La partita

Le scelte. Trocini si affida al 4-3-3 e rispolvera Provazza, dopo la ramanzina di ieri in conferenza e la scelta tecnica e forzata di Sant’Agata (“chi non si impegna non gioca, ma domani ci sarà perché è andato a 200 all’ora in questi giorni”). E si vede. Si capisce da subito. Lì, sulla sua fascia, Provazza è scatenato con Renelus dall’altro lato e Perri sulla mezz’ala. E al 20′ va pure a segno. E’ il suo primo gol della stagione. L’1-0. E il primo tempo si chiude così. Nella ripresa la compagine amaranto gestisce, senza affanni, e trova il raddoppio con Bolzicco, alla sua prima rete al Granillo: zampata facile facile da corner per il 2-0, a cui si aggiunge il tris di Marras in pieno recupero. E, con il riposo di Sant’Agata e Real Casalnuovo, la squadra dello Stretto può respirare in classifica.

Il tabellino

Marcatori: 21’ Provazza, 63’ Bolzicco, 93′ Marras.

La Fenice Amaranto (4-3-3): Velcea; Martiner, Girasole, Adejo, Porcino; Mungo (46’ Salandria), Barillà, Perri (76′ Belpanno); Provazza (85′ Cham), Bolzicco (82′ Ingegneri), Renelus (61’ Marras). A disposizione: Martinez, Lika, Zanchi, Parodi All. Trocini.

Ragusa (3-5-2): Freddi; Porcaro, Mbaye, Magrì (65’ Maltese); Cess, Oddo (71’ Guerriero), Garufi, Ejjaki (65’ Cardinale), Vitelli; Romano (82′ Gigante), Reinero (82′ Sinatra). A disposizione: Grasso, Azzaro, Musso, Celestre All. Ignoffo.

Arbitro: Clemente Cortese (Bologna).

Assistenti: Gennaro Scafuri di Reggio Emilia e Marco Nasi di Reggio Emilia.

Note: ammoniti Ejjaki, Velcea Recupero 1’pt, 5’st.

