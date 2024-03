Fenice, Ballarino sul marchio Reggina: “faremo di tutto, altrimenti…”

StrettoWeb

“Penso che oggi la squadra abbia dimostrato di essere unita, vicina al suo mister e legata a questa società. L’abbraccio di Provazza al mister? Mi è piaciuto. Se gli allenatori lasciano a casa qualcuno, un motivo c’è. Non basta ovviamente una partita per dire che abbiamo cambiato registro, rimangono 9 partite e voglio lo stesso atteggiamento”. Sono le parole del patron della Fenice Amaranto Nino Ballarino a Radio Febea al termine della sfida vinta contro il Ragusa.

“A Trapani andiamo per giocarcela, non pensiamo di essere inferiori come gli altri pensano. Quando ascolto certi giornalisti mi viene da sorridere, anche opinionisti nelle comparsate tv”. E infine, su identità e tradizione, aggiunge: “noi ci siamo impegnati con la città e, laddove arrivano le nostre possibilità, faremo tutto. Altrimenti alzeremo le braccia e diremo: ‘signori, accomodatevi'”.

