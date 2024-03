StrettoWeb

Serie D in campo per la 29ª giornata. Il Trapani rallenta, pareggiando per 0-0 in casa dell’Igea Virtus. Il Siracusa vince, ma in extremis. 2-0 al Portici nel finale, con le reti tra 88′ e in pieno recupero. La squadra aretusea dimostra il momento di difficoltà, a due settimane dalla sconfitta di San Luca, ma riesce a tenere a debita distanza la Vibonese, corsara per 0-3 a Locri. Bene la Fenice Amaranto, che col tris al Ragusa stacca Sant’Agata e Real Casalnuovo, che hanno riposato. In coda, pari tra San Luca e Licata.

Risultati Serie D girone I, 29ª giornata

Locri-Vibonese 0-3

La Fenice Amaranto-Ragusa 3-0

San Luca-Licata 0-0

Siracusa-Portici 2-0

Acireale-Sant’Agata 1-0

Canicattì-Akragas 2-1

Igea Virtus-Trapani 0-0

Sancataldese-Castrovillari 0-0

Classifica Serie D girone I

Trapani 72 Siracusa 61 Vibonese 59 La Fenice Amaranto 46 Sant’Agata 43 Real Casalnuovo 42 Acireale 40 Ragusa 37 Licata 34 Igea Virtus 34 Canicattì 34 Akragas 32 Sancataldese 29 Locri 24 Portici 24 San Luca 22 (-1) Castrovillari 12 (-1) Gioiese 4 Lamezia Terme 0

