StrettoWeb

“Provazza ha grosse qualità, ma si accende e si spegne in continuazione. Se vuole migliorare non deve essere così. Gli ho urlato a fine primo tempo perché pensavo potesse uscire dalla partita”. Sulla partita “ci è mancata un po’ di continuità e serenità, nel senso che le ambizioni della piazza sono altissime e quando non riusciamo a fare quello che vogliamo andiamo in difficoltà”.

Così mister Trocini, allenatore della Fenice, al termine della partita vinta al Granillo per 3-0 contro il Ragusa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.