Reggina, Falcomatà: “non possiamo vivacchiare. E su nuovi investitori…”

Lungo intervento di Giuseppe Falcomatà oggi a Radio Febea. Tanti gli argomenti trattati, tra cui la Reggina e nello specifico la Fenice Amaranto. Tornando alla scelta di Brunetti, ribadisce: “come già detto, a lui rimprovero l’idea di aver condiviso la decisione con altri. Non c’è bando o altro, quella è una scelta esclusiva del Sindaco, non solo da un punto di vista di portafoglio ma anche di sostenibilità a 360 gradi. Non è una scelta partitica, occhio a dire quelle cose, ma è una scelta politica perché il Sindaco svolge funzioni di indirizzo politico. Anche venire in radio è una scelta politica. Quindi sgomberiamo il campo da questo”.

Sulla società di Ballarino, il Sindaco sembra abbastanza chiaro: “ovviamente questo campionato ci sta facendo vivacchiare. La società ad oggi sta portando avanti un percorso rispetto a quelle che sono le potenzialità e possibilità economiche”. E apre a nuovi investitori: “nel momento in cui ci siano degli investitori seri che possano far fare il salto di qualità vero, e non temporaneo, non gli dobbiamo chiudere le porte, anzi dobbiamo fare in modo che arrivi. E’ Bandecchi il salvatore della patria? Non lo so. Se lo sponsor fa concorrenza a quello che c’è già, le cose fanno a cazzotti”, il riferimento allo sponsor di Unicusano di 100 mila euro. “Se poi la sponsorizzazione è di 5 milioni, ciao, me ne vado, me la vendo. E’ chiaro però che non possiamo vivacchiare, per quello che la città rappresenta”, aggiunge.

Quelle parole di Adejo sul rinnovo…

Dalle parole del Sindaco, che fa intendere che non si può vivacchiare in Serie D, traspare la volontà di voler aprire a nuovi investitori. E sul nuovo anno, sugli obiettivi e sulle possibilità, fanno riflettere le parole di Daniel Adejo a Video Touring. L’esperto difensore, tornato a gennaio a Reggio Calabria, ha fatto capire che – per il rinnovo – i matrimoni si fanno in due: “vediamo il progetto e come si sviluppa. Io ho già fatto un passo importante tornando qui, ma oltre questo…”.

