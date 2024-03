Mediterranean Life, parla Falcomatà: “vi dico come stanno le cose”

StrettoWeb

Nel lungo intervento a Radio Febea, il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha anche parlato del Mediterranean Life, la futuristica opera progettata dall’imprenditore reggino Giuseppe Falduto rimasta ferma al palo dopo la delibera in Consiglio Comunale di qualche anno fa.

Il primo cittadino afferma: “noi abbiamo già detto sì al progetto di Falduto. Ora lui mi dirà che non è vero, ma se si va a guardare le delibere l’impegno per l’adesione a quel progetto c’è. Per noi quell’area è a destinazione turistica, ma deve andare avanti rispettando dei pareri che non dà il Sindaco, ma la Sovraintendenza, l’Enac, la Città Metropolitana, deve essere coerente con PSC, piano spiaggia, Ferrovie. Se quel progetto vuole andare avanti, c’è già l’ok. Diciamo anche che l’Amministrazione ha individuato lì, a Porto Bolaro, la fermata di Ferrovie dello Stato. E’ chiaro che in quella zona ci devi poter arrivare, ma ti devi anche poter muovere verso il centro”.

