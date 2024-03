Ponte sullo Stretto, l’ironia di Ornella Vanoni: “ma chi cazzo se ne frega…”

StrettoWeb

Il Ponte sullo Stretto è sulla bocca di tutti. Non solo di calabresi e siciliani, non solo di politici favorevoli e contrari, ma anche di vip e artisti vari. Così come non manca spesso l’ironia di Fiorello – che comunque è siciliano – l’ultima a parlarne è stata Ornella Vanoni, una delle icone delle musica italiana. La cantante milanese è stata ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa, sul canale Nove, e ha introdotto da sola il tema del Ponte, utilizzando come sempre la sua ironia e spontaneità.

“Salvini vuol fare il Ponte. Ho saputo soltanto da poco che sarebbe il ponte più lungo del mondo. Ma chi cazzo se ne frega?”, la sua battuta secca, seguita dalle risate del pubblico in studio. E mentre Fazio ha provato a spiegarle che è il ponte più lungo del mondo perché lunga è la distanza tra Reggio Calabria e Messina, la Vanoni ha tirato fuori il Passo del Turchino. “Noi viviamo a Milano, non apriamo più le finestre perché preferiamo le nostre puzze a quella roba tremenda che entra dentro”, ha aggiunto l’artista 89enne. “Cosa c’entra questo col Ponte? Non ci sono le ferrovie che arrivano fino a Reggio Calabria, non ci sono le strade. Come si arriva fino al Ponte?”, ha continuato la cantante.

Ornella Vanoni: “abbattere il Turchino, è più importante del Ponte”

Il conduttore poi le ha chiesto: “ma te ne sei accorta solo adesso di questa cosa?”. E lei ha risposto citando il numero dei lavoratori annunciato da Salvini: “lui ha detto che per fare il Ponte avrebbe dato un sacco di lavoro: dice 120 mila lavoratori. Io invece dico: abbattere il Turchino, è un montarozzo che divide la Liguria dal Piemonte e dalla Lombardia. L’ha detto seriamente un signore a Portobello. Siamo ridotti che non respiriamo più. L’altro giorno ho perso la voce. Non è possibile. Io dico di abbattere il Turchino, così i milanesi sopravvivono, mi sembra molto più importante del Ponte. Stiamo soffocando, siamo la terza città più inquinata del mondo. Adesso Salvini ha abbassato il numero dei lavoratori, scendendo a 50 mila. Dà lavoro comunque e salva una popolazione”.

Fazio così le ha proposto di incontrarsi: “dovreste vedervi”. Ma la Vanoni è scettica: “sarà difficile parlare con Salvini, non mi sembra molto portato all’ascolto. Magari la Meloni può convincerlo”. E quando il conduttore la interrompe (“va bene dai, avremo modo di vederci altre volte”), lei continua con il sarcasmo: “vediamo, potrei morire soffocata…”.

