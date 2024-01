Ponte sullo Stretto, l’ironia di Fiorello a Viva Rai 2: “3.666 metri? Sono 45 anni…”

StrettoWeb

Rosario Fiorello, da siciliano, non fa mai mancare – tra i suoi argomenti più gettonati di Viva Rai 2 – il Ponte sullo Stretto. Essendo argomento caldo in questo periodo, ne parla spesso con la sua solita e pungente ironia. La puntata di oggi, 31 gennaio, è stata aperta proprio mentre lui – insieme a Fabrizio Biggio e Mauro Casciari – percorreva un Ponte.

“Lo vedi che bello questo ponte? – ha detto rivolgendosi a Biggio – Lo sai quanto misura? 190 metri. Sai quanto ci hanno messo a farlo? Tre anni. Io pensavo stanotte e non dormivo. Il Ponte sullo Stretto è di 3.666 metri. Se per 190 metri ci sono voluti tre anni, per 3.666 metri sono 45 anni. E’ tutta la notte che faccio conti”.

