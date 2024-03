Un parrucchiere reggino tra le Eccellenze Italiane: premio speciale per Barberia Madafferi

StrettoWeb

Uno dietro l’altro. Soddisfazioni, personali e di squadra, ma anche gratificazioni e riconoscimenti. Giuseppe Madafferi non si ferma più, anzi non si ferma mai. La sua ascesa è continua. Il giovanissimo parrucchiere, partito da un garage di casa sua e arrivato ad avere un salone tutto suo, Barberia Madafferi, continua a fare incetta di premi. L’ultimo è uno dei più importanti, se non il più importante, della sua breve ma già grandiosa carriera: il suo brand è infatti riconosciuto come un’Eccellenza Italiana.

Giuseppe ha ricevuto il premio direttamente nel salone della sua Messignadi (Oppido Mamertina): è stato ritenuto una “Eccellenza italiana meritevole dell’acquisizione del nostro prestigioso marchio e per il quale la nostra commissione l’ha ritenuta idonea”, si legge nelle motivazioni del premio fornite dall’azienda “Eccellenze italiane”, che conta tantissimi followers sui social e che ha come obiettivo il riconoscimento e la tutela dell’alta qualità del Made In Italy in tutto il Paese e all’estero.

La determinazioni di Giuseppe: nulla nasce per caso

Giuseppe ha conseguito il premio per via dei suoi grandi sacrifici, per la sua passione e determinazione, per la sua competenza e per la volontà di farsi conoscere a tutta Italia e non solo, come dimostrano le gare – e tante anche vinte – in tutto il territorio. Giuseppe ormai non è solo Giuseppe, ma è Barberia Madafferi: ci tiene tanto affinché venga messo in risalto il nome della sua “creatura”, mandata avanti anche grazie alla perseveranza e competenza del suo giovane team, come si può vedere nelle foto a corredo.

Perché se Giuseppe si è fatto da solo ed è partito da solo, ora si sta espandendo sempre di più grazie anche ad altre persone di fiducia, che non smette e smetterà mai di ringraziare. Con l’obiettivo di crescere ed allargarsi, non perdendo mai l’umiltà. Per i prossimo obiettivi… stay tuned, ma intanto Giuseppe si gode il momento e il meritato premio. Congratulazioni!

