Giuseppe Madafferi colpisce ancora: il parrucchiere reggino si confronta coi migliori d’Italia e fa un figurone

Ancora riconoscimenti, ancora Coppe, ancora grandi soddisfazioni. Ancora protagonista Giuseppe Madafferi, il giovane e sorprendente parrucchiere reggino di Messignadi (frazione di Oppido Mamertina) che ha trasformato il suo lavoro in grande passione e in grande ambizione e determinazione, come dimostrano i risultati raggiunti e come dimostra la sua storia raccontata su StrettoWeb tempo fa.

Giuseppe Madafferi ha partecipato il 2 aprile al Campionato Italiano UNFAAsm (Unione Nazionale Famiglie Artistiche Acconciatori per Signora e Maschile) svoltosi a San Donà di Piave, in Veneto, facendo una gran figura individualmente e con il gruppo Razor Calabria, da lui fondato. Questa competizione, Giuseppe, l’ha raggiunta grazie al primo posto a livello provinciale e regionale ottenuto due mesi fa. Giuseppe, infatti, già da tempo domina a livello regionale e questo riconoscimento gli è valso il confronto con altri parrucchieri d’Italia, per ambire sempre a nuovi e più importanti traguardi.

In Veneto il giovane parrucchiere ha raggiunto il terzo posto, aggiudicandosi la Coppa, come si può vedere nelle immagini a corredo. Giuseppe si è dunque relazionato con altri parrucchieri di tutta Italia al Nord, raggiungendo un altro traguardo prestigioso, ma ora non ha alcuna intenzione di fermarsi e vuole continuare a guardare al futuro con ambizione.

La storia di Giuseppe

Giuseppe è giovanissimo, ma fa questo lavoro da oltre 10 anni. Ha cominciato da un garage a casa sua, a 12 anni, dilettandosi con gli amici. Quel garage, poi, è diventato il suo attuale salone (“Barberia Madafferi”) a Messignadi. Da lì, oltre a lavorare, dà sfogo alla sua creatività e professionalità, bruciando le tappe in fatto di riconoscimenti. Da tempo partecipa a gare a livello provinciale e regionale, tra cui la Fashion Week Mediterraneo, nella specialità “Razor Fade”, sbaragliando la concorrenza. La vittoria gli ha permesso di accedere al campionato nazionale in cui – come si può vedere dalle foto a corredo – ha lavorato su dei manichini, mettendo in mostra tutto il suo talento. Il terzo posto nazionale è la più grande soddisfazione finora: un traguardo tra l’altro non scontato, soprattutto a questa età.