Drammatico incidente in Puglia, i tre giovani morti sono tutti calabresi | NOMI E DETTAGLI

I tre giovani morti nel drammatico incidente stradale avvenuto questo pomeriggio sulla statale 100, all’altezza di Mottola, in provincia di Taranto, sono calabresi. Le vittime si chiamavano Andrea Panzitta di 31 anni, Silvia Scardamaglia di 23 anni e Marcella Risoli di 26 anni ed erano tutti calabresi, di Vibo Valentia e Cosenza.

Secondo quanto emerso fino ad ora sono due le auto coinvolte: una Bmw di grossa cilindrata e una Pegeout che per cause in fase di accertamento si sono scontrate frontalmente. I tre giovani calabresi deceduti viaggiavano tutti e 3 sulla stessa auto, i feriti invece sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati in ospedale.

Le cause del sinistro in questa domenica di metà marzo, sono ancora in corso di accertamento.

