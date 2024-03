StrettoWeb

Gravissimo incidente sulla Bari – Taranto dove tre persone sono morte e altre tre sono rimaste ferite a causa di uno scontro tra due auto sulla Statale 100. Le cause del sinistro in questa domenica di metà sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118 e i Carabinieri per rilievi e viabilità e i vigili del fuoco.

