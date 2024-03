Fenice, Trocini: “ce la siamo giocata alla pari”

StrettoWeb

“Partita dai due volti: primo tempo meglio loro, abbiamo sofferto il loro ritmo, sembrava ne avessero di più. Nel secondo tempo invece secondo me abbiamo fatto meglio noi, attaccando tanto anche se non abbiamo creato tantissimo”. Così il tecnico della Fenice Amaranto Bruno Trocini a Radio Febea al termine del match perso in casa della Vibonese.

“I numeri difficilmente mentono, ma a Siracusa abbiamo fatto meglio di loro, anche oggi ce la siamo giocata alla pari. Con il Trapani invece no. All’andata abbiamo affrontato Trapani e Siracusa nel tour de force”, aggiunge.

