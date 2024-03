Fenice, ennesima sconfitta: la Vibonese vince “solo” 1-0. Quarto stop fuori casa nelle ultime 5

StrettoWeb

La Fenice Amaranto perde, e viene pure graziata. La Vibonese vince, ma “solo” per 1-0. Un successo di misura il cui risultato sarebbe potuto però essere molto più largo. La squadra di Buscé, infatti, sbaglia di tutto, anche un rigore, ma comunque porta a casa i tre punti. La formazione reggina, invece, incassa l’ennesima sconfitta, la terza di fila fuori casa. Con squadre di pari livello, o superiore, sistematicamente la compagine di Trocini perde. Tra Trapani, Siracusa, Vibonese e Sant’Agata, solo un punto sul campo, all’andata con la Vibonese. Un cammino tutt’altro che rassicurante per una società che professa di voler vincere i playoff (ma che ancora non ha la certezza di giocarli). Spareggi che dovranno essere giocati in trasferta, qualora dovessero arrivare: e la Fenice, nelle ultime cinque in trasferta, ha ottenuto solo 3 punti, su 15 totali. Un cammino da retrocessione. E la prossima trasferta è in casa del Real Casalnuovo, solo a -2 dalla Fenice. Anche il quarto posto è a rischio, un quarto posto che – ricordiamolo – sul campo è ben altro, alla luce della vittoria a tavolino contro il Sant’Agata.

La partita

Nel primo tempo, la Vibonese prende a pallate la Fenice Amaranto. Il primo tempo finisce 1-0, ma sarebbe potuto terminare almeno sul 3-0. Ogni volta che attacca, praticamente sempre, il collettivo rossoblu fa male. La squadra di Buscé affonda con tanti uomini, con tante idee e organizzazione, in maniera ordinata: una delle compagini migliori, forse la migliore, dell’intero girone per gioco espresso. Si divora diverse palle gol nella prima mezz’ora e, dopo il 30′, ‘cancella’ la Fenice, che non la vede più e non riesce a uscire: così Favetta prende il palo di testa ma dopo un minuto mette dentro, approfittando di una difesa amaranto dormiente. Di contro, dall’altra parte, solita sterilità offensiva, nonostante i tanti spazi concessi da un avversario che anche dopo l’1-0 continua a giocare senza pensare troppo alla conservazione del risultato. Bolzicco praticamente non la vede mai, così come il portiere rossoblu. E così si chiude il primo tempo.

All’intervallo Trocini inserisce Cham e Barillà, ma l’inizio della ripresa è shock, quando proprio Barillà perde un sanguinoso pallone che per poco non portava al 2-0. Cambia poco, in generale, nel copione di gara: Borgia a giro sfiora il raddoppio, la gara la fanno sempre i rossoblu. Al 65′, la potenziale svolta: rigore per la Vibonese. L’arbitro, che fin lì aveva fischiato pochissimo, segnala un braccio di Cham che in realtà sembra abbastanza attaccato al corpo. Sta di fatto che Favetta non ne approfitta, angolando troppo e mandando fuori il pallone. Si resta sull’1-0. E se la Fenice può sperare nel pari fino all’ultimo, è solo grazie alla Vibonese, che oltre al rigore fallisce tutta un’altra serie di occasioni e contropiedi. La squadra di Buscé continua infatti a martellare, arrivando sempre prima sul pallone, dimostrandosi più vivace e pimpante, oltre che bella da vedere. La squadra di Trocini invece è poco reattiva e la reazione non si vede.

Il tabellino

Marcatori: 36’ Favetta

Vibonese (4-3-3): Del Bello; Ciotti, Baldan, Onraita, Malara; Mal (74’ Staropoli), Borgia (64’ Anzelmo) , Esposito; Castillo, Favetta (74’ Terranova), Furina (85′ Casalounge). A disposizione: Polidori, Iuliano, Tandara, Puca, Gaeta. All. Buscè

La Fenice Amaranto (4-3-3): Velcea; Martiner, Adejo, Kremenovic (74’ Girasole), Porcino (46’ Cham); Mungo, Simonetta (46’ Barillà, Salandria (62’ Perri); Provazza, Bolzicco, Renelus (83′ Marras). A disposizione: Martinez, Ingegneri, Belpanno, Parodi. All. Trocini

Arbitro: Ferdinando Emanuel Toro (Catania). Assistenti: Alberto Fiore (Messina), Elvira Rizzo (Enna)

Note: 65’ rigore fallito da Favetta Ammoniti: Borgia, Martiner, Favetta, Baldan Recupero: 0’pt, 6’st Spettatori: 1.500 di cui 360 ospiti.

