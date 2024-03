Vibonese, Caffo svela: “mi hanno chiesto di prendere la Reggina”

StrettoWeb

Retroscena Caffo: “durante l’estate qualcuno ci aveva chiamato, se volevamo partecipare per creare una cordata” per rilevare la Reggina. C’è sempre simpatia, l’abbiamo sempre seguita, anche quando la Reggina era in Serie A”. Così il patron della Vibonese a Radio Febea al termine del match vinto dalla sua squadra contro la Fenice Amaranto.

L’imprenditore, anch’egli catanese, ha svelato un retroscena in merito a quanto accaduto questa estate con la ripartenza del calcio a Reggio Calabria. Anche lui, da quanto confessa, era stato avvicinato, ma non se n’è fatto nulla.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.