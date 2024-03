Fenice, Ballarino se la prende con l’arbitro: “oggi sono successe cose…”

StrettoWeb

“Siccome noi Presidenti mettiamo il cuore, io penso che la Federazione dovrebbe selezionare bravi arbitri. Oggi sono successe delle cose passate inosservate. C’erano due rigori per loro e due per noi. Bisogna mandare gente capace. La Vibonese sapeva cosa fare con la palla, bravi loro, anche se noi forse meritavamo qualcosa in più”.

Così il patron e DG della Fenice Amaranto Nino Ballarino a Radio Febea al termine del match perso in casa della Vibonese. Il numero uno amaranto si è arrabbiato con la gestione di gara da parte dell’arbitro.

