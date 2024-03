Fenice, Praticò: “Ballarino eccellente, non ha debiti”

StrettoWeb

“Ballarino sta facendo il patron in maniera eccellente. Non ha debiti, è molto ambizioso però coi piedi per terra. Oggi i tifosi e la città chiedono di recuperare identità e tradizione, lo vuole per primo la proprietà ma non dipende dalla proprietà. Da qui a breve ci saranno tante proprietà ma non dipende solo la volontà. Devono accadere dei fatti, che ora non sono accaduti. Studiamo e siamo attenti a tutto quello che accade”.

E’ quanto ha affermato il dirigente della Fenice Amaranto Giuseppe Praticò a Radio Febea al termine della sfida contro il Castrovillari, vinta 3-0. Ci auguriamo che questa società di debiti non ne abbia mai, di certo sembra difficile poterne avere dopo qualche mese di gestione. Che non ne abbia è fatto abbastanza scontato, ad oggi. “Ballarino è tranquillo – ha aggiunto Praticò – conosce il desiderio della Curva e ce la sta mettendo tutta, lui come Minniti. Noi però stiamo aspettando gli eventi e questo deve essere chiaro a tutti”.

