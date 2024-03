Reggina, tutto facile per la Fenice: 3-1 al Castrovillari, penultimo in classifica

StrettoWeb

Fenice Amaranto in scioltezza. Tutto facile, come da pronostico, per la squadra di Trocini, che ha la meglio del Castrovillari, penultima della classe e sempre più destinata alla retrocessione. Al Granillo finiscr 3-1. A differenza delle gare interne contro San Luca, Portici e Gioiese, dove erano arrivati pari o vittorie sofferte al cospetto di squadre ampiamente alla portata e in difficoltà, oggi contro la compagine cosentina la gara è in discesa, quasi da subito.

Al 22′, infatti, la partita si sblocca. Martiner mette in mezzo, deviazione di Izco e autorete, per l’1-0. Il raddoppio arriva dieci minuti più tardi: Renelus scappa via con potenza e velocità al diretto avversario e mette in rete. All’intervallo è meritato 2-0. Il Castrovillari è poca cosa, Adejo e compagni la indirizzano sin dall’inizio. Nella ripresa succede poco. Girandola dei cambi, reazione avversaria che non c’è e Fenice che la chiude per il tris con Provazza, alla sua seconda rete stagionale, che arriva di nuovo al Granillo dopo quella col Ragusa. Nel finale, in pieno recupero, Palma accorcia le distanze di testa, per il 3-1 finale.

Il tabellino

Marcatori: 23’ Aut. Izco, 33’ Renelus, 59’ Provazza, 93′ Palma

La Fenice Amaranto (4-3-3): Velcea; Martiner, Kremenovic (87′ Cham), Adejo, Zanchi (46’ Perri); Salandria, Simonetta, Porcino (81’ Parodi); Provazza (73’ Lika), Bolzicco, Renelus (73’ Marras). A disposizione: Martinez, Mungo, Barillà, Belpanno All. Trocini

Castrovillari (3-5-2): Patitucci; Vottari (40’ Abbenante); Aceto, Cannino (78’ Oproiescu), Izco, Cosenza, Atteo, Conti (57’ Scognamiglio), Anzillotta (51’ Palma); Nicoletti, Khoris. A disposizione: Oliva, Dimitrov, Jawara, Arrigucci, Monaco. All. Boncore

Arbitro: Marco Giordano (Matera). Assistenti: Alessandro Laurieri (Matera), Giuseppe Lentini (Milano)

Note – Ammoniti: Aceto, Zanchi, Nicoletti, Parodi Recupero: 2’pt, 4’st Spettatori: 3.557 di cui 17 ospiti

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.