Serie D: colpo San Luca e Trapani show, Vibonese KO. Risultati e classifica

Qualche risultato a sorpresa in questa 31ª giornata di Serie D. Nel girone I, altra vittoria casalinga importante per il San Luca, che a qualche settimana dal Siracusa batte anche il Sant’Agata. Cade la Vibonese, che perde in casa dell’Igea Virtus per 2-1. In vetta, tutto facile per il Siracusa: 2-0 alla Gioiese di Cozza. La Fenice Amaranto ne fa 3 al Castrovillari e consolida il 4° posto. Grande poker Trapani, che si scatena ad Acireale. Di seguito risultati e classifica.

Risultati Serie D girone I, 31ª giornata

Portici-Licata 1-0

La Fenice Amaranto-Castrovillari 3-0

San Luca-Sant’Agata 1-0

Siracusa-Gioiese 2-0

Acireale-Trapani 0-4

Igea Virtus-Vibonese 2-1

Locri-Real Casalnuovo 2-2

Sancataldese-Akragas 3-0

Classifica Serie D girone I

Trapani 78 Siracusa 64 (-3) Vibonese 60 La Fenice Amaranto 49 Real Casalnuovo 44 Sant’Agata 43 Acireale 40 Ragusa 40 Igea Virtus 38 Akragas 35 Canicattì 35 Licata 34 Sancataldese 33 Portici 27 Locri 25 San Luca 25 (-1) Castrovillari 13 (-1) Gioiese 7 Lamezia Terme 0

