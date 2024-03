Danni alle auto dei Carabinieri a Corigliano-Rossano, spunta il colpevole: arrestato un extracomunitario

StrettoWeb

Un vile atto ben presto smascherato: il responsabile che ha danneggiato le 3 auto dei Carabinieri di Corigliano-Rossano ha ora un’identità. Trattasi di un 30enne extracomunitario, originario del Gambia, arrestato per il reato di “danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale”. Secondo una prima ricostruzione i mezzi, parcheggiati nell’area riservata ai militari dinanzi alla Caserma del Reparto Territoriale, sono state rigate con uno strumento acuminato sulla fiancata rivolta verso la strada.

A seguito del brutto episodio, i militari hanno immediatamente avviato le indagini per catturare il responsabile: l’extracomunitario, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti penali, è stato individuato in un alloggio di fortuna che occupava nella periferia dello Scalo di Corigliano. Un arresto non del tutto facile poiché il 30enne si è scagliato contro i carabinieri, dapprima lanciando contro di loro oggetti pericolosi e poi aggredendoli. Il 30enne è stato trasferito nel carcere di Castrovillari.

