Vile atto a Corigliano-Rossano: danneggiate le auto dei Carabinieri

Un atto di vera e propria violenza ai danni delle forze dell’ordine: a Corigliano-Rossano le auto private di alcuni Carabinieri sono state danneggiate la notte scorsa. A renderlo noto è Mario Cavallo dell’UNARMA Cosenza. “Il gesto – afferma Cavallo – è ancor più grave se si considera che le autovetture si trovavano in sosta negli stalli riservati ai militari dell’importante Reparto dell’Arma dei carabinieri”.

Un attacco contro chi è “impegnato costantemente nell’azione di contrasto alla criminalità comune e organizzata che rappresenta male endemico di quell’area, costituisce evento di particolare allarme, essendo plausibile la matrice riconducibile alla contingente campagna denigratoria in atto in varie parti d’Italia verso gli appartenenti alle forze dell’ordine, anche a Corigliano evidentemente molto esposte a questo preoccupante problema a carattere nazionale”.

Il sindaco Stasi: “isoliamo le mele marce”

Dura la condanna del sindaco Flavio Stasi: “non può che essere definito un gesto insulso e vile, il danneggiamento di alcune autovetture appartenenti ai militari dell’Arma in servizio presso il nostro Reparto Territoriale. Un gesto inaccettabile, nei confronti di uomini e donne che, tra mille difficoltà, con profonda dedizione, quotidianamente, si dedicano alla sicurezza della nostra comunità, e da sindaco ne sono testimone”.

“Nell’attesa delle opportune indagini, non ho alcun dubbio nell’affermare che la comunità di Corigliano-Rossano si è dimostrata e continuerà a dimostrare di essere una comunità libera, operosa ed onesta. È necessario quindi isolare sempre di più le mele marce che, con gesti vili, rischiano di macchiare l’immagine della nostra città, che invece inizia ad emergere per iniziativa, innovazione, coraggio ed onestà”.

Straface (FI): “un momento delicato per le forze dell’ordine”

“Esprimo ferma condanna per quanto accaduto la scorsa notte nell’area urbana di Corigliano con il danneggiamento vandalico di alcune auto dei Carabinieri in sosta dinanzi alla caserma. Un gesto criminale che colpisce le Forze dell’Ordine in un momento in cui il dibattito pubblico sta assumendo toni accusatori verso le nostre forze di polizia che ogni giorno sono impegnati sul campo per garantire la nostra sicurezza”.

“Voglio esprimere la mia piena e incondizionata solidarietà al Reparto Territoriale dei Carabinieri e al Tenente Colonnello Filippi ribadendo la vicinanza a chi ogni giorno rischia la propria vita per tutelare la popolazione “. Così in una nota l’On. Pasqualina Straface Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative.

