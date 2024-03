Crotone, che caos: Baldini valuta le dimissioni, “non voglio fare figure del cazzo”

StrettoWeb

A Crotone continua il periodo negativo: sconfitte su sconfitte, in casa e in trasferta, e playoff addirittura a rischio. Tutto questo nonostante il cambio di allenatore, con l’arrivo di un tecnico esperto come Baldini. Proprio lui, però, non nasconde l’amarezza, fa intendere di non riuscire a capire dove sta il problema e per questo sarebbe pronto a valutare le dimissioni.

Ieri la sconfitta in casa del Monterosi, l’ennesima: una partita che “ti umilia e offende – ha detto il tecnico a fine gara – e che ti fa capire che quello che stai facendo non viene recepito dalla squadra. Sembra che invece di aiutarla la metti in difficoltà. Sono dispiaciuto per questo anche perché la società si è sempre schierata dalla mia parte. Voglio approfondire il discorso con loro, per il rispetto che ho, perché non voglio io essere il problema. E soprattutto non voglio andare incontro a figure del cazzo“. Parole che fanno intendere che l’allenatore vuole avere un confronto con il club. Sono attese novità.

