Crotone, è notte fonda: ennesima sconfitta, playoff a rischio!

StrettoWeb

Il Crotone è entrato in un pericolosissimo circolo negativo. E’ arrivata un’altra sconfitta, l’ennesima della squadra di Baldini, che non è riuscito a dare una sterzata ai suoi calciatori dopo l’esonero di Zauli. A passare, dopo la vittoria del Latina allo “Scida” di domenica scorsa, è il Monterosi, che vince 1-0 per via di una rete di Eusepi a ridosso dell’intervallo. Così, incredibilmente, i playoff sono a rischio: il Sorrento, 11°, è a 42 punti, solo a -4 dai pitagorici. Di seguito i risultati e la classifica.

Risultati Serie C girone C, 32ª giornata

Casertana-Virtus Francavilla 2-0

Taranto-Sorrento 0-0

Foggia-Juve Stabia 2-1

Monopoli-Turris 0-0

Monterosi Tuscia-Crotone 1-0

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 67 Benevento 61 Avellino 57 Picerno 54 Casertana 51 Taranto 50 Crotone 46 Giugliano 46 Latina 45 Foggia 42 Sorrento 42 Acr Messina 41 Audace Cerignola 40 Catania 39 Potenza 37 Turris 33 Monopoli 30 Virtus Francavilla 27 Monterosi Tuscia 27 Brindisi 19

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.