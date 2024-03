Comune di Bari, Ripepi: “al PD si scandalizzano, ma quando fu per Reggio e Demi Arena?”

StrettoWeb

Oltre a Ponte e questione Reggina, nella diretta social Massimo Ripepi ha affrontato anche l’argomento legato alla città di Bari, con l’ipotesi di scioglimento del Comune guidato dal Sindaco Decaro. Oggi nella città pugliese una folla di persone si è stretta intorno al proprio primo cittadino, che ha parlato di ricatto e di pressioni dalla Destra per campagna elettorale.

A Reggio Calabria rivedono vecchie scene di oltre 10 anni fa, con fatti molto simili anche se con le due fazioni in ruoli diversi: la Destra a guidare la città, la Sinistra a fare pressioni dopo una decina d’anni di assenza. Tra l’altro, allora lo scioglimento fu per contiguità, e non per infiltrazioni, come precisato dal Sindaco di allora, Demi Arena, ieri a Radio 24.

Sulla questione è intervenuto appunto Ripepi, che ha affermato: “su questa vicenda a Bari, apriti cielo. E’ successo un casino, con tutti i Sindaci d’Italia a favore di Decaro, che lamenta di avere avuto un colpo politico dal Ministro degli Interni della Lega. Ora io dico, a tutti questi del PD e a tutti i Sindaci ribelli, perché non vi siete lamentati quando hanno commissariato il Comune di Reggio Calabria? A Bari hanno concluso un’indagine i cui atti sono mille volte più gravi di quando hanno commissariato il Comune di Reggio. Decaro è una brava persona, lo confermo, ma pure Demetrio Arena è una brava persona, non ha fatto niente”.

“I processi hanno detto non era vero nulla, ma nessuno del PD si è indignato”

“Tutti i processi hanno detto che non era vero, ma nessuno del PD si è indignato e ha detto che quell’atto devastante e politico ha distrutto e raso al suolo la città, facendole perdere un sacco di occasioni. Ora si stracciano le vesti perché questa cosa ha toccato uno di loro. Il guaio è che si deve cambiare la legge, non potete lamentarvi di Decaro e non per Demi Arena. Voi del PD siete ipocriti, all’epoca non avete detto una parola, ve la dovete ricordare per tutta la vita. Sempre due pesi e due misure, dovete stare in silenzio e pentirvi, siete una devastazione”, ha concluso.

