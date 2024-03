Reggio Calabria, Ripepi contro Elly Schlein: “le sue parole contro il Ponte sono scandalose”

StrettoWeb

Diretta social per Massimo Ripepi, consigliere comunale di Reggio Calabria e candidato sindaco di Rivoluzione Rheggio. Nel corso del live, l’esponente di Alternativa Popolare si è scagliato contro le parole di del segretario del Pd, Elly Schlein, oggi a Messina in un evento contro il Ponte sullo Stretto.

“Le sue parole sono scandalose, per me i ‘no ponte’ sono i nemici della nostra città. Lei non si è mai occupata del nostro territorio e viene qui a dare giudizi su un’infrastruttura fondamentale. Grazie al Ponte si stanno investendo tantissime risorse sia in Calabria che in Sicilia”, sottolinea Ripepi. Per ultimo si scaglia contro il presidente del consiglio Enzo Marra: “non è garante di tutti, perchè non ha convocato il consiglio comunale aperto sul Ponte?”, conclude Ripepi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.