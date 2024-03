Reggina, Ripepi: “Falcomatà si è ravveduto con la Fenice? Con Brunetti…”

StrettoWeb

Nella sua consueta diretta social, Massimo Ripepi torna a parlare della questione Reggina e nello specifico della Fenice Amaranto, domani in campo a Vibo. Il Consigliere ha commentato le parole del Sindaco Falcomatà a Radio Febea della scorsa settimana: “come tutti sapete, a Radio Ballarino è andato il Sindaco Falcomatà, che ha detto che non possiamo vivacchiare. O ha capito la situazione, o con Brunetti sta facendo il gatto e la volpe. Io propendo per la seconda, fanno il gioco delle parti. Sennò avrebbe dovuto dire che Brunetti è stato uno scellerato, cosa che penso”, ha detto il Consigliere.

“Falcomatà – continua Ripepi – ha detto le stesse cose che dico io, ma lui le ha dette in un altro modo per il gioco delle parti. Vedete che fanno? Uno va al campo e l’altro no. Il Sindaco si è reso conto che non si poteva sostenere quella scelta, quindi ha parlato chiaramente dicendo che questo modo di gestire le cose – serio e sicuramente positivo, con le possibilità che si hanno – non si può mantenere per la dimensione di Reggio. Come mai tutti i sostenitori di Brunetti non hanno detto ‘finalmente, l’Amministrazione capisce che qua non si può vivacchiare?'”.

Poi l’attacco al giornalista Baccellieri, il cui cognome viene storpiato dal Consigliere: “mentre c’era là Falcomatà, Bastillieri, dovevi dire ‘ho sbagliato pure io, oppure non sono d’accordo, sta dicendo quello che dice Ripepi’. Non basta insultare le persone, perché poi le cose si capiscono”, aggiunge. Prima di concludere: “Ballarino si è pure arrabbiato con Falcomatà”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.