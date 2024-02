Non solo ‘Il Volo’: Emma Marrone torna a Cosenza dopo 12 anni | DETTAGLI

StrettoWeb

Dopo il concertone di Tommaso Paradiso, previsto il prossimo 24 agosto, annunciati dal direttore artistico Alfredo De Luca altri due colpi estivi che faranno parte della programmazione 2024 del Teatro

Dei Ruderi. Il 26 Agosto calcherà il palco dell’area archeologica di Cirella Antica Il Volo, gruppo musicale italiano composto da due

tenori e un baritono: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca

Ginoble.

Sono stati i primi artisti italiani ad aver firmato un contratto diretto con una major statunitense, la Geffen. Dopo aver riempito i più importanti teatri mondiali, saranno protagonisti del prossimo festival di Sanremo come la seconda artista annunciata, Emma Marrone con il suo nuovo tour estivo 2024 salirà sul palco dei Ruderi il prossimo 7 agosto. Emma fa ritorno sulla costa tirrenica, e nella provincia di Cosenza, dopo ben 12 anni, reduce da grandi successi e riempiendo i maggiori palazzetti italiani.

Raffica di grandi eventi al Teatro dei Ruderi di Diamante e, dalle ultime dichiarazioni del direttore artistico De Luca, nei prossimi giorni ci saranno altri annunci per la programmazione 2024 che andranno a ridosso del Festival di Sanremo. “Già negli scorsi anni abbiamo dimostrato che nella nostra regione possiamo ospitare i grandi eventi, lo scopo e la finalità del

Teatro dei Ruderi è quello di migliorarsi o replicarsi di anno in anno. Siamo a lavoro da mesi per la programmazione. Importanti segnali non solo per il turismo della Riviera dei Cedri ma per l’intera regione” aggiunge De Luca.

Sui concerti annunciati, Francesca Amoroso, Assessore al Turismo e Spettacolo del Comune di Diamante, commenta: “dopo Tommaso Paradiso e Il Volo anche Emma, ogni concerto dell’estate 2024 al Teatro dei Ruderi si preannuncia come un evento unico e imperdibile. Ringraziamo il direttore artistico Alfredo De Luca e aspettiamo con impazienza le prossime sorprese”.

