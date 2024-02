Concerto de “Il Volo” in Calabria, doppia tappa estiva: tutti i dettagli

StrettoWeb

Si allunga la lista di ospiti che arriveranno al Teatro al Castello di Roccella Jonica (RC) per la nuova edizione del Roccella Summer Festival, organizzato dalla Ticket Service Calabria, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale di Roccella Jonica. Dopo la conferma dei concerti di Ariete (13 agosto), Piero Pelù (20 agosto) e Mahmood (23 agosto), si è aggiunta in queste ore anche la data del trio Il Volo che sarà a Roccella il prossimo 27 agosto. Questa data seguirà quella del 26 agosto a Diamante (CS), al Teatro dei Ruderi di Cirella nell’ambito del Tirreno Festival.

“Il Volo” tra Sanremo e il tour “Tutti per uno – Capolavoro”

In attesa di vederli infatti sul palco dell’Ariston come artisti in gara per la 74ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Capolavoro” (Epic Records/Sony Music Italy), Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno annunciato il tour “Tutti per uno – Capolavoro” che si svilupperà in quindici imperdibili appuntamenti estivi prodotti da Friends&Partners nelle più suggestive venue d’Italia.

Il trio più famoso al mondo ha infatti deciso di festeggiare con il pubblico italiano i 15 anni di carriera e di lunga amicizia, portando sul palco i nuovi brani del primo disco di inediti – in uscita nei prossimi mesi -, i più grandi successi della tradizione musicale italiana e quelli del proprio repertorio, mostrando le molteplici sfaccettature dell’evoluzione artistica dei suoi singoli componenti.

Le nuove date arricchiscono il calendario live del 2024 de Il Volo e arrivano dopo l’annuncio di un importante World Tour e di Tutti Per Uno (un progetto di Michele Torpedine), le tre serate speciali che si terranno all’ Arena di Verona il 9, 11 (sold out) e 12 maggio.

