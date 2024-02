Sicilia, De Luca sul ripristino delle province, primarie di coalizione ed Europee: “ecco cosa faremo”

StrettoWeb

In un’intervista a “La Repubblica”, Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, traccia la strategia per il futuro prossimo. “In Sicilia c’è fermento ma è una finta crisi nel Governo Schifani. si metteranno d’accordo“, evidenza il sindaco di Taormina.

“Le province saranno un poltronificio”

“Le province? Il Centrodestra ha la volontà di ripristinarle ma saranno un parcheggio politico, non si ha, in realtà, di dare le funzioni agli enti intermedi. Diventeranno un nuovo poltronificio, ci sono troppi galoppini disoccupati in giro”, rimarca Cateno De Luca.

De Luca: “proporrò le primarie di coalizione”

“L’obiettivo è creare un progetto politico allargato con tutti coloro che fanno opposizione al Governo Schifani. Quindi con Partito Democratico e Movimento 5 Stelle e con tutti coloro che vorranno. Le primarie? Le proporrò e sono pronto a candidarmi”, rimarca Cateno De Luca.

“Per le Europee abbiamo le mani libere”

“Alle elezioni Europee ci saremo. Noi dobbiamo mantenere la nostra matrice civica e la nostra impronta meridionalista. Abbiamo le mani libere al momento e puntiamo al civismo”, sottolinea Cateno De Luca.

