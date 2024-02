De Luca: “finta crisi del Governo Schifani, ecco il percorso per cacciare la banda bassotti dalla Sicilia. E sulle Euopee…”

StrettoWeb

Diretta social da Roma per Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord che, ieri sera, è stato il protagonista di Dritto e Rovescio. “Ho fatto trattative per tutta la notte. In Sicilia c’è fermento ma è una finta crisi nel Governo Schifani, vedrete che si metteranno d’accordo. La nostra strategia? La stiamo definendo, stiamo approntando un progetto per cacciare la banda bassotti, nel 2025 saremo pronti anche se, forse, si voterà nel 2027″, rimarca De Luca.

“Elezioni Europee? Ci saremo. Domenica faremo un esecutivo di Sud chiama Nord per capire lo stato delle cose. Noi dobbiamo mantenere la nostra matrice civica e la nostra impronta meridionalista. All’assemblea nazionale del 2 marzo definiremo tutto ma bisogna arrivare pronti”, conclude De Luca.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.