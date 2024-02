Fleximan, Cateno De Luca a “Dritto e Rovescio”: “i sindaci hanno la responsabilità delle strade”

StrettoWeb

Trasferta a Milano per Cateno De Luca, sindaco di Taormina, ospite di Rete 4 “Dritto e Rovescio”, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. Tema della discussione Fleximan, l’anonimo, o molto più probabilmente gli anonimi, che da mesi abbattono a suon di colpi di flessibile gli autovelox di mezza Italia, riscuotendo un successo inaspettato. Almeno 15 gli impianti distrutti nel giro di qualche settimana nel Nord Italia.

In studio due cittadini che si lamentano nelle troppe multe: “ne ho prese 25, sono esasperata, serve solo a fare cassa ai comuni”. Mentre un lavoratore sottolinea: “per me fleximen è un dio, è un’eroe”. Se per Giuseppe Cruciani gli autovelox “sono utili solo per vessare i cittadini“, per Sabrina Scampini aiutano a “limitare gli incidenti“. Mentre l’esponente di Forza Italia, Massimiliano Salini, chiede “chiarezza sulle norme e sulla destinazioni delle multe“, Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, evidenza che “i soldi delle sanzioni dovrebbero essere usati solo per la sistemazione delle strade e noi sindaci, aspetto importante, abbiamo la responsabilità delle arterie e della sicurezza delle stesse”.

