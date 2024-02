Serie D: fuga Trapani (che vince 7-0), bagarre in zona playoff. Risultati e classifica

StrettoWeb

Si è giocata questo pomeriggio la 26ª giornata del girone I di Serie D. Riposo forzato per il Siracusa, che permette al Trapani di andare a +7 e quindi di scappare verso la Serie C. Per i siciliani, pazzo 7-0 al Canicattì. Al terzo posto torna a vincere la Vibonese, che batte di misura l’Akragas dopo il solo punto nelle ultime due. In zona playoff, spicca la clamorosa vittoria della Fenice Amaranto a Licata, in rimonta. Sempre a 40 c’è il Sant’Agata e poi il Real Casalnuovo, entrambe vittoriose.

Risultati Serie D girone I, 26ª giornata

Castrovillari-Real Casalnuovo 0-2

Gioiese-Igea Virtus 0-1

Licata-Fenice Amaranto 2-3

Portici-Acireale 0-1

Ragusa-Locri 1-0

Vibonese-Akragas 1-0

Sant’Agata-Sancataldese 3-0

Trapani-Canicattì 7-0

Classifica Serie D girone I

Trapani 65 Siracusa 58 Vibonese 53 La Fenice Amaranto 40 Sant’Agata 40 Real Casalnuovo 39 Ragusa 35 Licata 33 Acireale 31 Akragas 29 Igea Virtus 29 Canicattì 28 Sancataldese 27 Locri 23 Portici 21 San Luca 18 (-1) Castrovillari 10 (-1) Gioiese 4 Lamezia Terme 0

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.